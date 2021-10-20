На Казанском вокзале Москвы откроется выставка к юбилею «Юноны и Авось»

Экспозиция «Игра в города» подготовлена Центром Вознесенского совместно с РЖД и «Ленкомом», сообщили «Культуре» организаторы.

Выставка «Игра в города» откроется в зале «Комфорт» на Казанском вокзале. К 40-летию спектакля «Юнона и Авось» выставку сделала сценограф и художник Ирина Корина.

Торжественное открытие состоится 26 октября в 18.00. Будут присутствовать известные артисты, художники, режиссеры, в том числе Леонид и Зоя Богуславские.

Выставка пройдет с 27 октября до 15 декабря. Ее пространство будет разделено на шесть эпизодов, каждый из которых связан с жизнью одного из авторов спектакля «Юнона и Авось».

Фото: А. Рыбников, М. Захаров, А. Вознесенский, Н. Караченцов на премьере "Юноны и Авось", 1981 год. Предоставлено организаторами



