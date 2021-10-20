Ольга Любимова выступила с докладом в Госдуме России

Об этом «Культуре» рассказали в пресс-службе Министерства культуры РФ.

В выступлении перед депутатами министр заявила, что ведомство поступательно идет к достижению поставленных перед ним целей. В том числе это станет возможным и благодаря заложенным в федеральном бюджете на 2022-2024 гг. средствам, отметила министр.

«При этом подчеркну, что бюджет ориентирован на решение социальных вопросов, в число которых входит расширение возможностей людей прикоснуться к культуре, создание условий для появления новых талантов и реализация многочисленных творческих проектов», — подчеркнула Ольга Любимова.

Особое внимание министерство уделяет в первую очередь решению социальных обязательств перед гражданами, повышению качества жизни и доступности сферы культуры для каждого, отметила министр.

«Благодаря заложенным финансовым обязательствам будут созданы необходимые условия для достижения показателей национальных целей развития Российской Федерации», — добавила она.

По словам Любимовой, в планах ведомства достигнуть к концу 2030 года увеличения числа посещений и мероприятий организаций культуры до 4,5 млрд единиц в год, повысить вовлеченность граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержать не менее 50 тысяч творческих инициатив и проектов. Также планируется повысить уровень сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры до 85%, и увеличить число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры до 690 миллионов единиц в год.