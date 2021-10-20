Конференция по паблик-арту «Искусство в городе» пройдет в Москве

20.10.2021
В ходе мероприятия архитекторы, современные художники, кураторы, арт-критики и руководители музеев обсудят, как паблик-арт преобразует городские пространства по всему миру. В сообщении пресс-службы указано, что многие города стали делать ставку на паблик-арт в своих стратегических планах развития, опираясь на его максимальную доступность, открытость и способность вовлекать жителей в коммуникацию с городом и друг с другом.
По словам организаторов выставки, понимание паблик-арта расширилось, как и область его распространения в современном мегаполисе. В Москве в этом году было реализовано сразу несколько резонансных проектов, которые вызвали активное общественное обсуждение и актуализировали многие вопросы в экспертном поле.
Конференция «Искусство в городе» открывает профессиональную дискуссионную платформу вокруг современных городских паблик-арт стратегий и способов гармоничной интеграции искусства в городское пространство. Программным куратором конференции выступит Екатерина Первенцева, эксперт в области управления культурными проектами и коммуникации культуры, кандидат филологических наук, член-корреспондент Российской академии художеств.