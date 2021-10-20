Конференция по паблик-арту «Искусство в городе» пройдет в Москве

27 и 28 октября в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, состоится международная конференция «Искусство в городе» в рамках большой событийной программы арт-проекта «Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города», сообщает пресс-служба музея.

В ходе мероприятия архитекторы, современные художники, кураторы, арт-критики и руководители музеев обсудят, как паблик-арт преобразует городские пространства по всему миру. В сообщении пресс-службы указано, что многие города стали делать ставку на паблик-арт в своих стратегических планах развития, опираясь на его максимальную доступность, открытость и способность вовлекать жителей в коммуникацию с городом и друг с другом.

По словам организаторов выставки, понимание паблик-арта расширилось, как и область его распространения в современном мегаполисе. В Москве в этом году было реализовано сразу несколько резонансных проектов, которые вызвали активное общественное обсуждение и актуализировали многие вопросы в экспертном поле.

Конференция «Искусство в городе» открывает профессиональную дискуссионную платформу вокруг современных городских паблик-арт стратегий и способов гармоничной интеграции искусства в городское пространство. Программным куратором конференции выступит Екатерина Первенцева, эксперт в области управления культурными проектами и коммуникации культуры, кандидат филологических наук, член-корреспондент Российской академии художеств.

Фото: пресс-служба Музея Москвы