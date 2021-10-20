Топ-5 книг 2020 года, которые вы могли пропустить

Составляем подборку книг, вышедших в прошлом году и достойных читательского внимания и времени. Предлагаем громкие премьеры, бестселлеры и продолжения нашумевших произведений.





«Заветы» Маргарет Этвуд





Канадская писательница выпустила продолжение романа «Рассказ служанки», который привлек новую волну внимания после экранизации платформой Hulu. События разворачиваются спустя 17 лет от действия первой книги. Повествование ведут три женщины. Одной из них становится тетка Лидия, которая доходит в своей надзирательской и «педагогической» карьере до небывалых высот — ей ставят памятник при жизни.





«Рождественский экспресс» Дэвида Болдаччи





За плечами Тома Лэнгдона большой журналистский опыт, путешествия по многим странам, развалившийся брак, упущенные шансы, молодость. Он переживает разочарование, но не перестает работать. Он решает провести Рождество с новой возлюбленной. Однако не может прилететь к ней — приходится добираться поездом через всю страну. Неприятности начинаются с того, что вместо люкса Том попадает в эконом-класс, где приходиться столкнуться с попутчиками. Путешествие оказывается насыщенным на события, встречи, эмоции и приключения. Герой переосмысливает жизнь и добирается до места назначения другим человеком.





«Секта с Туманного острова» Мариэтт Линдстин





После окончания университета София оказывается перед выбором дальнейшего пути. В поисках она оказывается на лекции духовного наставника Франца Освальда. Он молод, энергичен, умен и обаятелен. Девушка мгновенно попадает под его влияние и погружается в его идеологию. София принимает приглашение Франца и едет на Туманный остров, где находится офис его организации «Виа Терра». Девушка попадает в невероятное место, где люди разделяют новаторские взгляды. Ей кажется, что она — в раю. Однако Франц решает, что София останется там навсегда, ведь он так хочет.





«Женщина в окне» А. Дж. Финн





После тяжелой трагедии Анна Фокс живет в большом доме в Нью-Йорке. Она не выходит из дома из-за агорафобии. Женщина принимает таблетки, которые зачастую смешивает с выпивкой. Анна любит смотреть старое кино, общаться в сети и подглядывать за соседями. Однажды в соседнем доме поселяются новые жильцы, которые выглядят как идеальная семья. Однако Анна наблюдает в доме убийство. Она пытается поднять тревогу, но ей не верят ни полицейские, ни соседи, ни друзья. Женщина берется за самостоятельное расследование.





«Бруклинские глупости» Пола Остера





Натан Гласс переезжает в Бруклин, чтобы умереть. Но сталкивается с племянником Томом, работающим в букинистической лавке. В этом магазинчике Натан начинает работать над «Книгой человеческой глупости». Он собирает истории людей, которые со временем перерастают в рассказ о важности и незначительности жизни человека в начале 2000-х годов.





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