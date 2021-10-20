IX международный органный фестиваль стартует в Мариинке

Девятый международный органный фестиваль «Мариинский» открывается в Концертном зале театра и продлится до конца месяца, сообщила пресс-служба Мариинки.

На церемонии открытия гости фестиваля увидят выступление парижанина Тьерри Эскеш. Постоянный гость органных фестивалей и концертов в Мариинском театре, артист исполнит сочинения Баха, Брамса, Регера и Франка, а также свою импровизацию на тему хорала.

Под аккомпанемент Симфонического оркестра театра Эскеш исполнит Концертную симфонию Жозефа Йонгена, которая прозвучит в Концертном зале впервые. «Органный фестиваль «Мариинский» пройдет уже в девятый раз. На нем выступят музыканты из России, Германии, Франции, Польши и Австрии, которые представят органные программы, охватывающие репертуар от эпохи барокко до наших дней», – говорится в сообщении пресс-службы.

Также состоится дебют лауреата международных конкурсов Мартин Зандер, специалист по немецкому органному репертуару. В его исполнении прозвучат сочинения отца и сына Бахов в диалоге с приношениями Баху из XIX века.

Еще один дебютант, Лилия Якушева, представит немецкую и французскую композиторские школы XVIII-XIX веков. В программу концерта Марины Вяйзя (Россия), адресованная юным слушателям, включает оригинальные органные сочинения и транскрипции популярной классики. В трех заключительных концертах фестиваля выступят лауреаты органного конкурса в Шартре – россиянка Дарья Бурлак, Йоханнес Цайнлер из Австрии и Кароль Моссаковский (Польша).

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