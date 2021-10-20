Топ-5 вдохновляющих женских биографий

Составили подборку книг, основанных на реальных историях. В нее вошли биографии женщин, которые изменили свою жизнь и меняют мир вокруг. Вдохновение гарантировано!





«Неудержимая. Моя жизнь» Марии Шараповой





Жизнь теннисистки с мировым именем похожа на синусоиду, в которой головокружительный успех сменяется не менее мощным падением. Тренировки с самого детства, развод родителей, зависть сверстников, мировой успех, звание первой ракетки мира, деньги, травмы, проигрыши, допинговые скандалы. Условное хорошее сменяется условным плохим — и так всю жизнь. Когда Марию не допустили до Олимпиады, она поехала учиться в Лондон. Когда спортсменка получила серьезную травму и не могла играть — взялась за книгу. Можно бесконечно восхищаться стойкостью духа и гибкостью Марии Шараповой.





«Фрида Кало. Биография в комиксах» Марии Хессе





Жизнь прославленной мексиканской художницы была полна страданий. Все началось с аварии, в которую она попала в юном возрасте. Она перенесла несколько операций и долго восстанавливалась. Фриде пришлось научиться жить с травмами и их последствиями — изматывающей болью и невозможностью иметь детей. В это время она начала рисовать — прямо на больничной койке. Дальше случилась любовь с Диего Риверой, который стал ее мужем и другом. Отношения с ним были полны ревности, измен и страданий. Фрида была очень стойкой женщиной, которая бросала вызов общественным установкам и жила по своим правилам. Мария Хессе перенесла ее историю в графический роман, в котором нашли отражение биография Фриды Кало и ее художественные взгляды.





«Вивьен Вествуд» Иэна Келли





Появление Вивьен Вествуд в 1970-х годах было революционным. Она — настоящая бунтарка, перевернувшая мир моды. Когда-то ее имя не было известно. На слуху были музыканты из Sex Pistols. Образы участников группы придумывала жена менеджера — Вествуд. Она носила ирокез и мужские ботинки, чем раздражала чопорных британцев. Но Вивьен не шла на поводу у общества — она протаптывала новую дорогу, по которой за ней пошли другие люди. Сегодня Вивьен Вествуд продолжает выпускать коллекции, сотрудничать с брендами и участвовать в показах. Ее друг Иэн Келли написал биографию бунтарки от моды с опорой на ее рассказы, а также воспоминания друзей и родственников.





«Время колоть лед» Чулпан Хаматовой и Екатерины Гордеевой





Эту книгу сложно назвать биографией или мемуарами. Совершенно точно она основана на реальной истории двух подруг — актрисы и журналистки. В их диалоге вырисовывается картина работы телевидения 1990-х годов, становления современного театра, а также развития их отношений друг с другом и с обществом. Немало внимания уделено фонду «Подари жизнь», который стал одним из главных дел в жизни Хаматовой и Гордеевой. По словам Чулпан, книга получилась грустной и светлой. В ней много тяжелого опыта и переживаний, но есть главное — знание о спасении жизней.





«Шаг вперед. История девушки, которая, потеряв ноги, научилась танцевать» Эми Пурди и Мишель Берфорд





Эми Пурди мечтала стать спортсменкой и моделью. Для этого у нее были все данные. Но в 19 лет девушка лишилась ног. Пережив трагедию, Эми вернулась к тренировкам и продолжила заниматься спортом. Через некоторое время она уже была среди призеров на соревнованиях по пара-сноуборду. На Паралимпиаде в Сочи и Пхенчхане Эми выиграла серебро и бронзу. И это не все! Эми научилась танцевать, снялась в клипе Мадонны и поучаствовала в танцевальному шоу. После прочтения книги можно посмотреть ее выступления.





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