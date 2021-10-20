Народный артист России Владимир Михайлов умер в 79 лет

На 80-м году жизни в Москве скончался Народный артист России композитор Владимир Михайлов, сообщает ТАСС.

«В возрасте 79 лет в своей квартире на Каретном Ряду скончался народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, композитор Владимир Михайлов», – передает агентство сообщение экстренных служб. Предварительная причина смерти – острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Владимир Михайлович Михайлов родился 23 сентября 1942 в городе Джамбуле Казахской ССР. Окончил Харьковский государственный институт искусств в 1965-м году.

Был главным дирижером цирковых оркестров в Харькове, Запорожье, Днепропетровске и Государственного эстрадного оркестра Грузии «Рэро». В 1992-м году стал дирижером цирка на Цветном бульваре, цирка на проспекте Вернадского. Он написал музыку к нескольким фильмам и цирковым спектаклям.