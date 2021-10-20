Не только «Игра в кальмара»: топ-7 сериалов и фильмов об играх на выживание

Популярность корейского сериала бьет все рекорды «Нетфликса». Однако «Игра в кальмара» — не первый и не единственный проект, рассказывающий о том, как люди пытаются выиграть (читай — выжить) в смертельных играх. Вспоминаем интересные фильмы и сериалы о жестоких играх.





«Бегущий человек», 1987





В 2017 году любимым развлечением американцев становится реалити-шоу «Бегущий человек», в котором охотятся на людей. Среди участников, которые не имеют шансов на выживание, оказывается полицейский Бэн Ричардс (Арнольд Шварценеггер). Ему предстоит борьба за выживание и месть хозяину проекта.





«Королевская битва», 2000





Королевская битва — игра-бойня, которую придумали в правительстве. В ней участвуют школьники. 42 подростков отправляют на необитаемый остров, с которого они не могут выбраться. В течение трех дней они должны уничтожать друг друга с помощью попавшихся под руку предметов и смекалки. Живым с острова может вернуться только один человек.





«Голодные игры», 2012





В деспотичном государстве Панем ежегодно проводятся «Голодные игры». Когда-то они были наказанием за бунт, а теперь превратились в развлекательное шоу. Из 12 дистриктов отбирают участников — подростков и молодежь, которые должны сражаться за жизнь в лесу. Китнисс вызывается добровольцем, чтобы заменить сестру, которой выпал жребий. Вместе с ней в играх участвует Пит, который тайно влюблен в девушку. Они должны стать врагами, потому что победитель в играх — один.





«Страшная воля богов», 2014





Однажды школьникам начинают являться игрушки во главе с куклой Дарумой — божеством, приносящим счастье. Ребят приглашают принять участие в игре. За отказ грозит смерть. Игра не на жизнь, а на смерть становится все более безумной, пока не выливается во внезапный финал.





«Круг», 2015





50 незнакомцев приходят в себя в камере. Они расставлены по кругу и не могут выйти за пределы своего места, иначе будут убиты. При этом каждые две минуты устройство убивает кого-то из присутствующих. Герои понимают, что могут влиять на выбор жертвы. С этого момента начинает разворачиваться настоящая драма.





«3%», 2016





Мир будущего разделен на бедных и богатых. Распределение на группы происходит в результате строгого отбора под названием «Процесс». В 20 лет избранные получают шанс попасть в Прибрежье — мир богатых людей. Эта удается только 3%. Остальные не возвращаются.





«Алиса в Пограничье», 2020





Безработный игрок ссорится с семьей и уходит из дома. Он встречается с двумя друзьями. Вместе они внезапно оказываются в новой реальности — в опустевшем Токио. Им приходится участвовать в игре на выживание. Проигрыш и выход из нее приводят к смерти. Выигрыш позволяет продлить визу на несколько дней и сохранить жизнь.





Фото: кадр из фильма «Королевская битва», 2000