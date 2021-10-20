Сцену Александриинки предоставят для дебютных выступлений негосударственных театров

Александринский театр предоставил негосударственным театрам Санкт-Петербурга площадку в историческом здании (7 ярус) для творческого дебюта в своем сценическом пространстве, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Александринки сообщили, что на сцене стартовали показы спектаклей победителей конкурсной программы «7 ярус» для театров, не имеющих своего дома. Серию показов открыл спектакль Независимого театрального проекта «Легкое дыхание» по одноименному рассказу Ивана Бунина в постановке Елены Павловой.

В продолжение вечера театр Ненормативной пластики представит спектакль Романа Кагановича «Интервью В» на основе книги Александра Вертинского «Дорогой длинною». Эти два коллектива вышли победителями творческого конкурса программы «7 ярус», где была рассмотрена 21 заявка.

«В этой программе Александринский театр предоставляет возможность творческого дебюта в сценическом пространстве и под эгидой ведущей драматической сцены России негосударственным театрам, не имеющим своих стационарных площадок. На протяжении всего этого сезона 7 ярус Александринского театра по результатам творческого конкурса полностью предоставлен в творческое распоряжение двух театров как для реализации заявленных в конкурсе новых проектов, так и для показа ранее созданных работ», – рассказали в пресс-службе.