Выступление солистов хора Александрова прошло на центральной площади Белграда

19.10.2021
Выступление состоялось на открытом воздухе на центральной городской площади Республики. Перед жителями Белграда предстали солисты хора Александрова Александр Крузе, Михаил Ефтюхов, Ляйсян Мингазова, Михаил Маклаков, Кристина Фуш.
В исполнении артистов из России прозвучали как классические песни военных лет «Журавли», «Севастопольский вальс», «Черноглазая казачка», «Катюша», так и новые композиции, такие как «За четыре дня до войны». Также хор исполнил сербские песни военных лет, включая песню «Тамо далеко».
Несмотря на слабое освещение информации о предстоящем концерте в СМИ, и то, что к началу концерта зрительская зона была полупустой, после первых песен на центральную площадь начали подходить сотни зрителей. К середине выступления площадь была практически заполнена людьми, которые смотрели выступление артистов.