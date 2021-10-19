Советский актер театра и кино Юрий Салтанов умер в 63 года

На 64-м году жизни скончался советский, российский актер театра, кино и ТВ Юрий Салтанов, говорится в сообщении Шахтинского драматического театра.

«Потеря. Большое горе. Безвременно ушел из жизни старейший артист театра Юрий Леонидович Салтанов. Более 30 лет отдал единственному в своей жизни театру. Ещё в пятницу Юрий Леонидович играл в спектакле «Переполох»... Театр скорбит», –сказано в некрологе, размещенном в социальных сетях. В сообщении причина смерти не уточняется.

Салтанов родился 2 ноября 1957 года в Иркутске. Закончил Иркутское театральное училище в 1981-м.

В этом же году поступил в Шахтинский драматический театр, на сцене которого сыграл Годзалина в булгаковской «Зойкиной квартире», Григория в «На всякого мудреца довольно простоты», Войницкого в «Дяде Ване». В числе экранных работ актера – социальная драма «Последний забой», где партнерами Салтанова были Сергей Гармаш, Нина Усатова, Юлия Снигирь и Артур Смольянинов, а также многосерийная ретро-мелодрама с Гостюхиным и Сидихиным «Гроздья винограда».