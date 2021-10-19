Топ-7 фильмов с Кэмерон Диас

Несколько лет назад Кэмеро Диас объявила об уходе из кино. Актриса призналась, что устала от съемок и переездов. Она решила посвящать больше времени семье и другим делам. Вспоминаем самые знаковые фильмы с ее участием.



«Маска», 1994





Знаменитая комедия с Джимом Кэрри в главной роли стала дебютным фильмом для Кэмерон Диас, которая сыграла в нем красавицу-певицу Тину. Скромный и застенчивый банковский служащий Стэнли Ипкис случайно находит маску. Она оказывается совсем не простой. Благодаря ей парень превращается в неуемного и эксцентричного героя с зеленой головой. Он способен на все — остановить преступников, ограбить банк и даже свести с ума Тину. Однако без маски Стэнли — простой служащий.





«Все без ума от Мэри», 1998





Тэд — хронический неудачник. В 17 лет ему повезло встретить Мэри, с которой у него завязался роман. Однако из-за позорного случая отношения очень быстро закончились. Спустя годы он решает нанять частного детектива, чтобы найти первую любовь. Однако сыщик сам влюбляется в Мэри, которая очаровывает всех окружающих людей.





«Ангелы Чарли», 2000





В центре повествования — элитное секретное подразделение, которое выполняет самые сложные задания. Ангелы Чарли — это три девушки (Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор и Люси Лью), владеющие боевыми искусствами, новейшим оружием и технологиями, а также обаянием. Они выполняют невыполнимое. Их ждет самая сложная задача, которая должна стать последней в карьере.





«Ванильное небо», 2001





У Дэвида было все: деньги, успешный бизнес, друг, девушка и враги. Он живет в свое удовольствие, пока не попадает в автокатастрофу. После нее мужчина приходит в себя искалеченным и изуродованным. Жизнь становится кошмаром, от которого он пытается сбежать. Однако в новой жизни реальность и сновидения начинают смешиваться, сводя героя с ума.





«Банды Нью-Йорка», 2002





На улицах Нью-Йорка в 1863 году правит только один закон — закон силы. В одной из уличных драк коренной американец по кличке Мясник Билл убивает лидера ирландской группировки Вэллона. Сын убитого Амстердам отправляется в исправительную школу и возвращается спустя годы. У него одна цель — отомстить за смерть отца.





«Отпуск по обмену», 2006





У Айрис и Аманды одинаковая ситуация — обеим изменяют парни. В канун Рождества они решают отдохнуть от проблем и пожить друг у друга. Айрис приезжает в солнечную Калифорнию, где находится дом Аманды. А Аманда — в заснеженный дом Айрис в Великобритании. Этот отпуск меняет их жизнь.





«Однажды в Вегасе», 2008





После кутежа в Лас-Вегасе двое почти незнакомых людей просыпаются в одной постели и пытаются вспомнить, что произошло накануне. Выясняется, что они поженились и выиграли в казино джек-пот. На трезвую голову Джой и Джек пытаются отделаться друг от друга, оставив при себе крупный выигрыш. Однако развестись оказывается не так просто, как пожениться.





Фото: кадр из фильма «Банды Нью-Йорка»