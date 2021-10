Британское шоу «Прослушка» признано лучшим сериалом столетия

Лучшим сериалом XXI века названа американская криминальная драма «Прослушка» от HBO, выходившая с 2 июня 2002 года по 9 марта 2008 года, сообщает BBC.

Ознакомиться с полным рейтингом из сотни самых выдающихся телепроектов века можно на сайте британской вещательной корпорации.Второе место списка занимает шоу «Безумцы», выходившее на телеканале AMC с 19 июля 2007 года по 17 мая 2015 года.

Третье место досталось криминальной драме «Во все тяжкие», премьерные серии которой транслировались по AMC с 20 января 2008 года по 29 сентября 2013 года. Кроме того, в десятку лучших сериалов столетия также вошли «Дрянь» (BBC Three и Amazon Video, 2016–2019), «Игра престолов» (HBO, 2011–2019), «Я могу тебя уничтожить» (BBC One и HBO, 2020), «Оставленные» (HBO, 2014–2017), «Американцы» (FX, 2013–2018), британская версия шоу «Офис» (BBC Two и BBC One, 2001–2003) и «Наследники» (HBO, 2018 — настоящее время).

В составлении рейтинга участвовали 206 критиков, журналистов, ученых и представителей индустрии из 43 стран.