Гала-концерт победителей конкурса пианистов Владимира Крайнева пройдет в Москве

19.10.2021
В ходе гала-концерта 21 октября юные талантливые пианисты Екатерина Лакеева, Шао Цзыюй (Китай) и Ева Гарет (Румыния) заодно с прославленными музыкантами исполнят сочинения Гайдна и Моцарта. Конкурс пианистов Владимира Крайнева, учрежденный по инициативе народного артиста СССР, обладателя звания «Артист мира» ЮНЕСКО Владимира Спивакова, проводится в ММДМ раз в два года.
Смотра традиционно собирает молодых талантливых исполнителей из разных стран. Из-за ситуации с эпидемиологической обстановкой в 2021 году было принято решение провести очередное состязание в онлайн-формате.
Несмотря на то, что конкурс проходил в дистанционном режиме, молодые музыканты России и зарубежья проявили к нему большой интерес – членами экспертного жюри были отобраны к участию 276 видеозаписей исполнителей из 14 стран. Победителями четвертого состязания стали молодые артисты из России, Китая, Японии, Канады, Румынии и Белоруссии. Гала-концерт победителей в разных возрастных категориях вместе со Спиваковым и Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы» на сцене Светлановского зала ММДМ станет кульминацией четвертого состязания.