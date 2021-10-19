Гала-концерт победителей конкурса пианистов Владимира Крайнева пройдет в Москве

Победители онлайн-состязания Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева выступят с маэстро Владимиром Спиваковым и «Виртуозами Москвы» в Светлановском зале Дома музыки, сообщила пресс-служба Московского международного дома музыки (ММДМ).

В ходе гала-концерта 21 октября юные талантливые пианисты Екатерина Лакеева, Шао Цзыюй (Китай) и Ева Гарет (Румыния) заодно с прославленными музыкантами исполнят сочинения Гайдна и Моцарта. Конкурс пианистов Владимира Крайнева, учрежденный по инициативе народного артиста СССР, обладателя звания «Артист мира» ЮНЕСКО Владимира Спивакова, проводится в ММДМ раз в два года.

Смотра традиционно собирает молодых талантливых исполнителей из разных стран. Из-за ситуации с эпидемиологической обстановкой в 2021 году было принято решение провести очередное состязание в онлайн-формате.