Художники, которые скрывают свои личности

Неизвестно, как выглядят некоторые современные художники, и как они живут. Они выбрали оставаться инкогнито и акцентировать внимание на своих произведениях, а не на личностях.





Бэнкси





Пожалуй, самый известный стрит-арт художник современности, не раскрывающий настоящего имени. Его работы отличаются социальной остротой. Художник привлекает внимание к проблемам общества потребления, коррупции, экологии, войнам. Он выбирает для размещения работ знаковые места. Иногда художник проводит перформансы, в том числе с уничтожением собственных произведений.





По одной из версий, настоящее имя художника Робин или Роберт, фамилия — Бэнкс или Ганнингем. По другой версии, Бэнкси — это музыкант Роберт Дель Ная из Massive Attack или Джейми Хьюлетт из Gorillaz. Также предполагалось, что под именем может скрываться швейцарский художник Мэтр де Кассон, который отрицает эту теорию. Бэнкси заявлял, что его творчество не совместимо с деанонимизацией.





В этом году картина Бэнкси Game changer была продана за 23 миллионов долларов. Он подарил ее больнице в Великобритании. На черно-белом полотне изображен ребенок, играющий фигуркой медсестры в развивающемся плаще, напоминающем костюм супергероини. Классические герои Бэтмен и Человек-паук лежат рядом в корзине. Работу оценивали в 3,5-5 миллионов долларов, но продали за рекордную сумму. Вырученные средства направят на здравоохранение.





До этого финансовый рекорд поставила картина Бэнкси Devolved Parliament, которая высмеивает британских законодателей. В 2019 году ее продали за 12 миллионов долларов.





Нино Дуччо





Об этом авторе известно, что в прошлом он был коллекционером и бизнесменом, который обучался у современных мастеров. В итоге он сам сформировался как художник, но пожелал остаться неизвестным для публики. Его псевдоним не случаен. Он отсылает к мастеру сиенской школы Дуччо ди Буонинсеньи. Обычно в этом выборе видят дань уважения итальянскому Возрождению, когда расцвели все виды искусства.





Нино Дуччо на собственный лад интерпретирует любое изобразительное искусство, до которого дотягивается. В его работах нет строгой отсылки к контекстам и социальным условиям. Они передают импульс, настроение или состояние. При просмотре работ Дуччо возникают ассоциации, которые становятся путеводной нитью для публики.





Большинство произведений автора — яркие и сочные. Среди них выделяются две работы под таинственным названием «17.19.21.R» и «17.19.21.W». Эти полотна были созданы в XIХ веке. Со временем на них образовались пятна. Художник добавил на них полосы, дав работам новую жизнь.





