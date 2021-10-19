Власти сообщили о разработке принципиально новых мер поддержки негосударственных театров

В ходе дискуссии «Театр как бизнес-модель» в рамках театрального фестиваля «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге были представлены новые меры поддержки негосударственных театров, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

На мероприятии также выступили руководители ведущих петербургских государственных и частных театров, независимых фестивалей, представители бизнес-сообщества. В ходе своего выступления статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова напомнила, что в 2020 году, в самом начале пандемии, Минкультуры России совместно с региональными органами исполнительной власти и Союзом театральных деятелей России разработали реестр негосударственных театров.

«Пристальное внимание мы уделяли качеству труппы и ее профессионализму, участию коллективов в национальных и региональных театральных премиях, в российских и международных театральных фестивалях, получению российских грантов. Наибольшее количество частных театров сосредоточено в Москве – 106, Санкт-Петербурге – 82, Свердловской области – 18, Новосибирской области – 12. Всего в них занято более 5,5 тысяч человек, из них более 4,2 тыс. – творческие работники», – подчеркнула она.

Замглавы ведомства отметила, что реестр не является исчерпывающим и будет пополняться ежегодно на основании обращений от самих частных театров, добавив, что сегодня в него включены уже 378 независимых коллективов. Кроме того, Алла Манилова рассказала о беспрецедентных мерах поддержки таких коллективов в этом году.

«Впервые были выделены дополнительные средства (в форме грантов) на подготовку новых постановок. Получателями грантов стали 40 организаций. Объем финансирования – 50 млн руб. при этом сумма грантов варьируется от 200 тыс. до 2,5 млн рублей. (Полный перечень грантополучателей опубликован на сайте оператора – Российского фонда культуры). Также, в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации в текущем году принимает участие 31 независимый театр. Гастроли проходят в 28 регионах», – сообщила она.