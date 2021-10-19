Топ-7 захватывающих романов 2021 года

Выбираем примечательные книги, которые вышли на русском языке в этом году. Они отлично подойдут для осенних вечеров. Среди «лотов» — исторический роман, семейная сага, триллер про обаятельного убийцу-социопата, сборник скандинавского нуара, роман о сложных отношениях матери и дочери и другие.





«Четыре ветра» Кристин Ханны





Действие разворачивается во времена Великой депрессии в США, когда миллионы американцев остаются без работы. В то же время Техас изнемогает от «Пыльной чаши» — затяжной засухи и пыльных бурь. Фермеры оказываются на грани выживания. В этих условиях Элса принимает сложное решение покинуть дом и отправиться на поиски заработка на Запад. Она готова на все ради детей. Писательница создает портрет эпохи на примере истории одной женщины.





«Сквозь Огонь» Евгении Овчинниковой





Роман развивается в двух временных плоскостях. Первая — наши дни, вторая — конец 1990-х годов. Главная героиня Саша бросает привычную жизнь и отправляется в город детства. Она пытается разобраться в таинственных обстоятельствах смерти подруги, исчезнувшей почти 20 лет назад в маленьком городке. Она погружается в личный ад и воспоминания, чтобы раскрыть тайну гибели, которая оказывается страшнее самых смелых предположений.





«Девы» Алекса Михаэлидеса





Интеллектуальный детектив от автора бестселлера «Безмолвный пациент». На этот раз в центре повествования — харизматичный и привлекательный профессор Эдвард Фоска, преподающий древнегреческую литературу в Кембридже. У него есть целый фан-клуб «Девы», который создали студентки, вздыхающие по преподавателю. Под его влиянием девушки проводят ритуалы. Вскоре одну из них находят мертвой. К расследованию подключается психотерапевтка Мариана Андрос. Она видит в Фоске нарцисса и социопата, умело манипулирующего людьми. Она уверена, что он — убийца. Но как доказать это? Автор тонко переплетает в триллере античную мифологию, психологию и детектив.





«Искатель» Таны Френч





В ирландскую глубинку переезжает полицейский в отставке Келвин Хупер. Он надеется найти в уединенной жизни на острове спокойствие, красивую природу и приятое общение с местными жителями. Но все складывается не по плану — к нему за помощью обращается парень, у которого несколько лет назад пропал брат. Хуперу приходится вернуться к работе, от которой он сбежал. Вскоре герой понимает, что исчезновение ребенка — верхушка айсберга. У жителей тихого городка есть тайны, которые пугают даже опытного полицейского. Ирландская писательница, прославившаяся романом «В лесной чаще», создала произведение на стыке детектива и социальной драмы.





«Тьма между нами» Джона Маррса





Нина ненавидит мать Мэгги за ужасный поступок, который она совершила. Каждые два дня женщины вместе ужинают. А потом Нина отводит Мэгги на чердак и приковывает к цепи. Таково возмездие за то, что дочь никогда не простит матери. Настолько велика ее ненависть. Однако Нина не знает всего, а мать никогда ей не расскажет правду, которая в их доме слишком опасна. История очень сложных отношений матери и дочери, написанная автором триллеров «Единственный» и «Пассажиры», ведется от первого лица. Читатель погружается в безумие вместе с героиней. В тексте присутствуют подробные описания жесткого поведения и анализ психологии героинь.





«Комната бабочек» Люсинды Райли





Поузи проводит детство в старинном особняке, который принадлежит ее семье уже 100 лет. Со временем она решает продать дом и избавиться от всех воспоминаний, связанных с ним. Особняк хранить память о войне, драматичных и любовных историях, ошибках предков. Поузи готова принять тяжелое решение в попытках начать новую жизнь. Но в это время появляется видение — ее первая любовь Фредди. Он разбил ей сердце и ушел много лет назад. У Фредди есть тайна, связанная с детством Поузи, которая может все кардинально изменить. Это последний роман автора бестселлера «Семь сестер», которая умерла в 55 лет в этом году.





«"Ревность" и другие истории» Ю Несбе





Впервые в литературной карьере мастер северного нуара выпустил сборник рассказов, объединенных темой ревности. Выбор автора не случаен — ревность вскрывает в человеке самые темные стороны и толкает на жестокие преступления. В сборник вошли семь историй, которые рассказывают о семейных отношениях, соперничестве, попытке пережить измену. Герои, ведомые ревностью, поступают непредсказуемо для самих себя. В одном из рассказов женщина знакомится с попутчиком в самолете. Она рассказывает, что хотела умереть после измены мужа и подписала договор об инсценировке суицида. Героиня не подозревает, кому поведала свою историю.





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