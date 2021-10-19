В Италии нашли останки жертвы извержения Везувия, погибшей при бегстве к морю

О новой находке итальянских археологов сообщила пресс-служба археологического парка.

Ученые, исследующие древнеримский город Геркуланум, нашли останки 40-летнего мужчины, который пытался спастись от извержения Везувия в 79 году н.э.

Археологам удалось раскопать частично поврежденный скелет мужчины возрастом от 40 до 45 лет. По их мнению, жителя древнего города настигла волна вулканического пепла и газа недалеко от морского берега.

Голова мужчины повернута в сторону моря. Его последние минуты здесь были мгновенными, но ужасающими, отмечают ученые. Был час ночи, когда пирокластическая волна с температурой от 300 до 700 градусов настигла город. Раскаленное добела облако неслось к морю со скоростью 100 км в час, оно было таким плотным, что в нем не было кислорода.

По мнению ученых, мужчина бежал к морю, пытаясь спастись, однако был настигнут волной недалеко от моря. Эксперты надеются установить личность мужчины и его статус, а также в мельчайших подробностях восстановить картину тех трагических дней благодаря новейшим технологиям, позволяющим разгадать то, что ранее казалось невозможным.