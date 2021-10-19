Хазанов пожелал удачи перезапуску сериала «Ну, погоди!»

Артист поделился своим мнением в разговоре с Федеральным агентством новостей.

В разговоре с изданием Геннадий Хазанов отметил, что относится к перезапуску мультсериала положительно. Будет ли обновленный проект так же успешен, как его предшественник, Хазанов отказался предсказывать.

Артист, принимавший участие в озвучивании первых выпусков, не стал комментировать и выбор актеров для озвучивания нового проекта. По его словам, право решать этот вопрос целиком принадлежит авторам.

«Я считаю так — Папанов это делал идеально», — заявил Хазанов. «Я думаю, что те, кто решил перезапускать проект, надеются на успех», — добавил он в разговоре с ФАН.

В конце беседы артист пожелал удачи всем причастным к перезапуску советского мультсериала.