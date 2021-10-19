Третий сингл Стаса Намина «Любить без выходных» будет представлен в ноябре

Об этом «Культуре» сообщили представители музыканта.

Новый сингл c авторского альбома Стаса Намина «Цветы» и «Фирма Мелодия» представят публике в цифровом формате уже в ноябре. 27 ноября живое исполнение альбома можно будет услышать в концерте Стаса Намина и группы «Цветы» в Крокус Сити Холле.

«Любить без выходных» — это традиционный рок-н-ролл, отмечается в сообщении.

«Известно, что в этом жанре найти что-либо новое или свежее, что-либо неожиданное практически невозможно, так как все уже придумано и исполнено тысячами великолепных мировых музыкантов. Сегодня написать рок-н ролл, который будет чем-то отличаться от всего, что было сделано ранее, чтобы он запоминался с первого раза и был актуален, несмотря на постоянно меняющуюся музыкальную моду, — это задача, на решение которой мало кто из музыкантов осмеливается. Но в данном случае, кажется, именно это удалось», — уверяют музыканты.

«Да, мода на рок-н-ролл давно прошла, но его еще никто не отменил, и почему бы не похулиганить на эту тему», — цитируют в сообщении слова Стаса Намина.