Для медиафестиваля «Твоя Москва» возле МГУ установят гигантский цифровой пиксель-куб

На Университетской площади перед Главным зданием МГУ им. М.В. Ломоносова с 22 по 24 октября пройдет городской медиафестиваль «Твоя Москва», организованный телеканалом «Москва 24», сообщает пресс-служба фестиваля.

На эспланаде будет установлен гигантский мультимедийный интерактивный куб, на гранях которого, помимо видеоработ визуальных дизайнеров, будут транслироваться концерты, дискуссии и лекции. Интерактивный куб высотой с трехэтажный дом будет состоять из четырех вертикальных LED-экранов с возможностью для посетителей, находящихся вокруг, видеть то, что происходит внутри куба. Объем звукового оборудования, задействованного в оснащении внешних граней куба, и суммарная площадь экрана более 500 кв. м позволит наблюдать за происходящим с достаточно большого расстояния. Внутри арт-объекта расположится компактное стометровое пространство, включающее зону для спикеров и гостей, способное трансформироваться из телевизионной студии в концертную площадку. Интерактивная площадка имеет семь верхних экранов внутри, что в конечном итоге даст эффект дополненной реальности.





Интерактивный павильон в первые дни фестиваля будет работать в формате открытого лектория, а 24 октября зрители смогут увидеть выступления популярных артистов на гранях куба — Клавы Коки, NILETTO и Полины Гагариной. Попасть в куб смогут те, кто успеет пройти регистрацию на сайте проекта tvm.m24.ru. Трансляция происходящего внутри куба будет доступна гостям медиафестиваля без ограничений. Также на гигантских экранах высотой 14 м зрители смогут увидеть свои фотографии — для этого необходимо пройти регистрацию, посетить фестиваль и сфотографироваться в специальной зоне.





Спикеры лектория, среди которых известные урбанисты, архитекторы, врачи, расскажут, как изменилась и как продолжает меняться Москва. Эксперты выступят внутри павильона, лекции и дискуссии будут транслировать не только на грани интерактивного куба, но и в интернете — на сайте https://tvm.m24.ru/ и в группе телеканала «ВКонтакте» https://vk.com/infomoscow24.





Образовательная программа разбита на тематические блоки: культура, урбанистика, технологии, медиа, здоровье, учеба и другие. Так, например, гости разговора про урбанистику постараются ответить на вопрос «какой может стать Москва уже завтра?», участниками дискуссии станут управляющий директор проектов КБ «Стрелка» Александра Чечеткина и директор Института Генплана Москвы Татьяна Гук.





Фото: пресс-служба фестиваля