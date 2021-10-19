Выставка номинантов премии к 90-летию художника Анатолия Зверева начинает работу в Москве

Выставка номинантов премии, посвященной 90-летию художника-авангардиста Анатолия Зверева, открывается в Центре современного искусства «Винзавод», сообщает ТАСС.

Всего на участие в конкурсе со всей России и зарубежья прислано более двух тысяч заявок, из которых эксперты отобрали 50. Из представленных работ жюри выберет троих победителей, которые будут объявлены 3 ноября.

«Это очень демократичная премия, поскольку художники могли сами отправить заявки – поступило две тысячи заявок и экспертный совет выбрал 50 номинантов. Здесь посетители могут увидеть отражение мира, в котором мы живем, и получить интеллектуальное удовольствие. В работах есть очень много отсылок к истории современного искусства. Но это проекты, не связанные с биографией Зверева и с его творчеством. Он здесь как представитель андеграунда, подполья, свободы, когда это было запрещено – в этом Зверев тут главный маяк», – рассказал куратор Антонио Джеуза.

Анатолий Зверев – художник-нонконформист, представитель второй волны русского авангарда, которого Пабло Пикассо называл «лучшим русским рисовальщиком». Собрания его работ в том числе находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи и Музея современного искусства в Нью-Йорке.

В честь 90-летия со дня рождения художника Музей AZ (Музей Анатолия Зверева) запустил масштабный арт-марафон. С начала 2021 года музей принимал арт-проекты на соискание премии Анатолия Зверева (Zverev Art Prize).

На конкурс подали заявки из 169 городов России и 32 стран мира, причем художники не ограничивались тематическими или видовыми рамками. В финал прошли разные проекты: как живописные серии и экспериментальные видео, так и масштабные инсталляции и монументальные объекты.