Киноблогер BadComedian усомнился в зрелищности снятого в космосе фильма «Вызов»

Блогер Евгений Баженов, более известный как BadComedian, рассказал, что съемки в космосе отличаются от работы в павильоне с декорациями, где есть возможность выбрать нужный план и удобно выставить камеру, сообщает ФАН.

Баженов рассказал, что больше всего его волнует в проделанной киноэкипажем из актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клим Шипенко работе над первым в истории фильмом, снимаемым на МКС, «Вызов».

«Я не очень уверен, что они смогут хорошо там снять, все показать. Все рассказы про то, как хорошо снимать на натуре, это все, конечно, замечательно, но в контексте космоса я не очень представляю это. Магия кино — это, в общем-то, всегда обман», — сообщил кинообозреватель.

По мнению Евгения Баженова во время работы в полевых условиях могут возникнуть определенные трудности. «Понятно, что в реалиях, например, боевых действий, художественный фильм снять тяжело, показать очень тяжело все интересные моменты. Боевые действия — это реальные выстрелы, взрывы. Это тяжело подснять. Кадр тяжело выбрать, потому что это все происходит в реальном времени. Так же и в космосе, я думаю, очень тяжело будет выбрать нужный план. Это не декорация, когда ты выставляешь камеру, как тебе угодно. Это не студия, когда делаешь, как хочешь. Это реальные условия», — передает ФАН слова кинообозревателя.

В завершение он добавил, что, по его мнению, даже космос не сможет заменить зрителям хорошей драматургии в ленте. «Как документальное кино — это всегда будет интересно. Как художественный фильм — ну, первые 15–20 минут, когда ты осознаешь, что это в реальном космосе снято, это интересно, завораживает, а вот после 15 минут… Надеемся, что будет интересная история, чтобы удержать зрителя у экрана», — подытожил блогер.

Фото: пресс-служба Первого канала



