Мексиканский режиссер Фелипе Казальс умер в 84 года

18.10.2021
В сообщении Мексиканской академии кинематографических искусств и наук причина смерти осталась не указана.
Родился 28 июля 1937 года. Карьеру кинорежиссера начал в середине 60-х, когда стал одним из наиболее плодовитых мексиканских режиссеров 60-70-х годов.
Вместе с Артуро Рипштейном Касальс считается в Мексике одним из самых представительных кинорежиссёров своего поколения. Своими фильмами «Po anchis» (1976), «El Ap» (1976) и «Canoa» (1976) он считается одним из самых творческих и горько-критикующих кинематографистов в истории
Среди работ – «Сад тети Изабель», «Ограбление», «Свидетели революции», «Эмилиано Сапата» – самая амбициозная и дорогая мексиканская картина 70-х. Обладатель множества призов, в том числе Серебряной морской раковины и Серебряного берлинского медведя.