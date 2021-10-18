Топ-5 книг, которые не оставят равнодушными

Выбираем пять книг для читателей, которые не боятся сильных эмоций и захватывающих страстей.





«Посредник» Ларс Кристенсен





Накануне полета американских астронавтов на Луну главный герой пытается написать стихотворение, посвященное спутнику Земли. Став взрослым, он пишет роман о Фрэнке Фаррелли, вступающем в должность посредника в Кармаке. Этот город славится очень высокой статистикой несчастных случаев. Автору и герою романа предстоит встретиться.





«Читалка» Поля Фурнеля





Смешная и грустная книга о человеке, который живет в мире книг. Автор приоткрывает завесу в издательский мир. Читатель узнает, как принимают или отвергают рукописи, как начинающие писатели просыпаются знаменитыми. В центре повествования — Робер Дюбуа, главный редактор издательства, которым он раньше владел. По финансовым причинам он передал контроль крупному холдингу, который назначил управленцем молодого мужчину Манье, который ничего не понимает в литературе, зато силен в маркетинге. Матье знает, какие книги нужно издавать. Чтобы помочь Дюбуа идти в ногу со временем, ему дарят электронную книгу, вмещающую десятки рукописей. Этот момент делит жизнь издателя на до и после. Приручение читалки оборачивается неожиданными результатами.





«Страх небесный» Флер Йегги





Впервые сборник швейцарской писательницы вышел в 1994 году. В него вошли семь историй, связанных между собой намеками и перекличками. Йегги показывает тень человеческой души. Она откровенно и прямо пишет о страстях, сильных эмоциях, страхах, желаниях, обидах, боли, которые люди стараются подавить и прикрыть. Она достает их с самых глубин человеческих душ и предлагает читателям не закрывать глаза.





«Якоб решает любить» Каталин Флореску





Еще один швейцарский автор в подборке, который родился в Румынии. «Якоб решает любить» — первая книга Флореску, вышедшая на русском языке. Сага охватывает период с XVIII до XX века. Героям постоянно приходиться с чем-то сражаться, чтобы выживать — будь то природные катаклизмы, жизненные обстоятельства или исторические события. Главная тема книги — любовь, способность прощать и отпускать.





«Дом на краю ночи» Кэтрин Бэннер





Действие разворачивается в начале прошлого века на острове Кастелламаре в Средиземном море. В центре острова стоит старое здание, в котором когда-то была таверна «Дом на краю ночи», куда слетались все слухи и новости. Но таверна давно закрылась, а дом остался заброшенным. Все меняется с появлением нового человека на острове — доктора Амедео. Вскоре он будет ждать пополнения в семье. Так начинается история четырех поколений семьи Амедео, которые живут на забытом Богом островке. В ней будет много тайн, страстей, испытаний, жертв и любви, которые развернутся на фоне истории ХХ века.





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