Что рассказал фанатам трейлер 13-го сезона «Доктора Кто»

В Сети появился полный трейлер нового сезона британского научно-фантастического сериала с Джоди Уиттакер в главной роли. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Doctor Who. Первая серия грядущего сезона выйдет в Хэллоуин — 31 октября. Всего будет шесть эпизодов.





В трейлере показали Доктора Кто и ее спутницу Яз, к которым присоединился новый человек по имени Дэн. Герои сталкиваются с самыми разнообразными противниками — плачущими ангелами, киберлюдьми, сонтаранцами и удами. Впервые произойдет их встреча с инопланетянами и таинственными карванистами. Доктора и ее спутников ждет эпичная битва. В одном кадре она и Яз висят вверх ногами со связанными руками. Доктор говорит, что это ее вина. Чем закончится сезон — скоро увидим.





Доктора Кто сыграла Джоди Уиттакер, которая пришла в проект в 2018 году. В 13-м сезоне она в последний раз вернулась к роли. Актриса, а также шоураннер Крис Чибнолла покинут проект. Его заменит Рассел Т. Дэвис, возродивший шоу в девятом и десятом сезонах. Кто станет новым Доктором — пока не сообщалось.





В новом сезоне появились комик Джон Бишоп, сыгравший спутника Доктора, и актер Джейкоб Андерсон, известный по роли Серого червя в «Игре престолов». После выхода шести серий появится еще три спецэпизода, в том числе ставший традиционным рождественский фильм.





Фото: кадр из трейлера сериала «Доктор Кто»