В Италии вышла книга про котов Эрмитажа

На местном рынке издание представило крупное итальянское издательство De Agostini.

Популярная в России книга «Рыцарь, кот и балерина. Приключения эрмитажных котов» повествует об эрмитажных котах и Санкт-Петербурге.

Книга переведена на итальянский язык и опубликована в Италии. Ее действие разворачивается в реальном и «параллельном» Петербурге, а главными героями стали предводитель эрмитажных котов Васька, балерина Мария Коржикова, Петр I, Пушкин и приехавший в Петербург злодей-рыцарь Бутадеус.

Авторы книги — писатели Петр Власов и Ольга Власова. Книга впервые была издана в России в 2015 году издательством «РИПОЛ-классик», затем переведена в Китае и во Франции.

В Италии книга была опубликована под своим первым названием — «Рыцарь, кот и балерина» (Il CAVALIERE, IL GATTO E LA BALLERINA). Перевела книгу на итальянский Дениза Сильвестри.