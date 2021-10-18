Три художницы, покорившие мир

Изучаем биографии известных художниц, которые вошли в историю. Они жили во времена, когда живопись была «мужским» занятием, но смогли заниматься любимым делом.





Ангелика Кауфман (1741—1807)





Дочь художника Йогана Йозефа Кауфмана выросла в Австрии. Рисовать начала с детства. С 12 лет работала как профессиональная художница. Жила в Милане, Венеции и Лондоне. Удивительно, но Ангелика позиционировала себя как представительницу исторического жанра. Это необычно для художницы XVIII века, поскольку исторический жанр был самым элитным и высокооплачиваемым, а значит, доступным только для мужчин.





В академической живописи исторический жанр считался «возвышенной категорией». Он изображал сцены из истории, литературы, мифологии, Библии. Для этого были нужны и знания по гуманитарным дисциплинам, и художественные навыки, в частности, в изображении обнаженной мужской анатомии. В то время женщины были лишены доступа и к знаниям, и к работе с обнаженной натурой, тем более мужской. Однако Кауфман удалось преодолеть преграды, которые существовали в ее время.





Ангелика писала неоклассические портреты, исторические, библейские и античные сюжеты. Она стала востребованной и популярной художницей при жизни, в том числе благодаря переводу картин в графические изображения. Они тиражировались и распространялись по всей Европе. Кауфман была членом художественных академий во Флоренции, Риме, Лондоне и Париже. Ее слава дошла и до России. Гавриил Державин написал «Оду к Ангелике Кауфман». В Эрмитаже хранятся несколько ее полотен, в том числе «прощание Абеляра и Элоизы».





Берта Моризо (1841—1895)





Среди пионеров французского импрессионизма была Берта Моризо. Она родилась в состоятельной буржуазной семье, которая не мешала ее профессиональному выбору. Берта и ее сестра Эдма стали художницами. Правда, Эдма оставила живопись после замужества.





В 23 года работы Берты впервые показали в Парижском салоне, который был престижной выставкой от Академии изящных искусств. Ее произведения отбирали для этой выставки шесть лет подряд, пока она не примкнула к «отверженным» импрессионистам. Они провели первую выставку в 1874 году.





Моризо была знакома со многими художниками своего времени — Моне, Ренуаром, Сислеем и другими. Она вышла замуж за живописца Эжена Мане, брата Эдуарда Мане. Не раз позировала супругу. У них родилась дочь Жюли, которая пошла по стопам родителей и стала художницей.





В работах Берта часто изображала домашнюю жизнь, писала портреты родственников и друзей, пейзажи, катания на лодках и сады. Она избегала рисовать городские и уличные сцены, а также не работала с обнаженной натурой. Это было связано с ограничениями, которые в то время накладывались на женщин. В позднем периоде творчества она все-таки начала работать в других жанрах, в том числе ню.





Мария Башкирцева (1858—1884)





Родилась в Российской империи. Родители развелись, и 12-летняя Мария с матерью уехали в Европу, где девушка прожила недолгую, но яркую жизнь. В 19 лет она поступила в Академию Жюлиана в Париже. Уже через год ее работы показали на Парижском салоне среди студенческих работ. Девушку наградили золотой медалью.





Башкирцева считается одной из первых русских художниц, выставлявшихся в Лувре. Среди работ, показанных в музее, была картина «Жан и Жак».





Сегодня ее работы являются редкостью. Большая часть произведений была уничтожена или утрачена в годы Второй мировой войны. В украинских музеях хранятся всего три картины, в Русском музее в Петербурге — восемь картин и 13 рисунков.





Мария Башкирцева прославилась после смерти. Этому способствовала публикация дневника, который она вела с 12 лет до конца жизни. Она умерла в 25 лет от туберкулеза. Дневник, занявший 105 тетрадей, был переведен на несколько языков. Он был очень популярен в Европе и России. Текст отличался тонкостью, романтичностью, жаждой славы и обреченностью. Одной из поклонниц дневника была Мария Цветаева, посвятившая художнице свой первый сборник стихов. Не так давно был найден оригинальный дневник, который проливает свет на некоторые пробелы в предыдущих изданиях. Новое издание раскрывает личность рано ушедшей художницы с других ракурсов.





Фото: автор неизвестен — http://i.i.ua/photo/images/pic/9/9/3976199_9ad7b2f4.jpg, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11319698