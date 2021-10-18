В Москве начался отбор участников Международного студенческого фестиваля ВГИК

Отбор участников студенческого кинофестиваля ВГИК стартовал 18 октября, сообщает ТАСС.

Фестиваль пройдет уже в сорок первый раз. Профессиональное жюри под управлением Николая Лебедева, создавшего фильмы «Экипаж» и «Легенда № 17», будет оценивать работы начинающих кинематографистов.





На первом этапе кинофорума будут оцениваться работы только студентов ВГИКа. На суд жюри, публики и своих коллег представят свои картины студенты Высших курсов ВГИК и колледжа кино, филиалов института в Иркутске, Сергиевом Посаде, Ростове-на-Дону.





Для следующего этапа будут отобраны десять часов фильмов. Их отберут публично, путем голосования среди педагогов, студентов и публики, в ходе которого эксперты выберут победителей более чем в десяти категориях.





Победители первого этапа получат право представить Россию и побороться за награды в международном конкурсе. Для участия в нем уже подано рекордное количество заявок, география которых охватывает почти полсотни стран.