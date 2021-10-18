О чем рассказал фанатам трейлер нового «Бэтмена»

Главный трейлер фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли показали на онлайн-конференции DC FanDome. Ролик выложили на ютьюб-канале киностудии Warner Bros. Pictures. Российская премьера одного из самых ожидаемых блокбастеров 2022 года запланирована на 3 марта. В США фильм выйдет на день позже.





Ролик начинается с ареста Загадочника (Пол Дано), которого полиция задерживает в кафе. Бэтмен (Роберт Паттинсон) сталкивается с бандой преступников, которые используют грим Джокера. Он также пересекается с Загадочником, который пытается взорвать Темного рыцаря. Ему даже кажется, что он достигает успеха. Но Бэтмен вылетает на бэтмобиле из горящего пламени живой и невредимый. Герой встречается с Женщиной-кошкой (Зои Кравиц), которая пытается понять, кто прячется за маской. А еще она задается вопросом, такие ли они разные с Бэтменом.





В трейлере также показали миллиардера Брюса Уэйна, его дворецкого Альфреда (Энди Серкис) и комиссара полиции Готэма Джеймса Гордона (Джеффри Райт).





Врага Бэтмена Кармана Фальконе сыграл Джон Туртурро, окружного прокурора — Питер Сарсгаард, а Пингвина — Колин Фаррелл. Фильм снял Мэтт Ривз. Он же написал сценарий совместно с Питером Крейгом. Музыку к фильму создал оскороносный композитор Майкл Джаккино (Star wars, «Мир юрского периода»), а костюмы — обладательница «Оскара» Жаклин Дюрран («1917», «Маленькие женщины», «Анна Каренина»).





В прошлом году авторы фильма рассказали, что новая картина не будет историей о становлении героя. Она расскажет о раннем периоде в его жизни. Кроме того, в ней появятся Женщина-кошка, Загадочник и Пингвин. Сюжет фильма будет строиться на том, как Бэтмен изучает коррупцию в городе и нащупывает связи с семьей Уэйн.





Новый фильм о Темном рыцаре столкнулся с проблемами на раннем этапе создания. В нем должен был играть Бен Аффлек, который ранее исполнял роль Бэтмена. Он же должен был срежиссировать фильм. Но Аффлек покинул проект. В режиссерском кресле его заменил Ривз, а в роли — Паттенсон. Фанаты положительно оценили выбор каста и съемочной команды. Картина считается одной из самых ожидаемых в будущем году.





Ранее сообщалось, что у «Бэтмена» будут два спин-офф-сериала. Один проект расскажет о Пингвине, а второй — о полиции Готэм-сити.





Фото: кадр из трейлера фильма «Бэтмен»