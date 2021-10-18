«Союзмультфильм» будет транслировать «Чуч-Мяуч» в Китае

Российская студия «Союзмультфильм» заключила ряд сделок по глобальной дистрибуции своего контента, сообщает «Культуромания».

Заключение сделок состоялось в рамках международного кинорынка MIPCOM, завершившегося во Франции. Следуя новым контрактам, один из ведущих международных дистрибьюторов детской анимации — Joy Media — займется распространением сериала «Чуч-Мяуч» в Китае.

Помимо того, была достигнута договоренность о трансляции в Израиле и Финляндии мультфильма «Пластилинки», сообщает «Культуромания». Сериал «Тайны Медовой долины» покажут на израильском телеканале HOP! и чешском телеканале Czech TV.

Глава Совета директоров киностудии Юлиана Слащева рассказала, что компания достигла важных результатов на крупнейшем международном кинорынке. «Наш долгожданный детский комедийный сериал «Лудлвилль» стал единственным проектом из России, который вошел в пятерку финалистов конкурса MIPJunior Project Pitch», — поделилась руководитель.

Фото: кадр из фильма



