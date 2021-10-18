Сибирский музыкант и поэт Андрей Усольцев умер в Красноярске

В Красноярске 17 октября умер известный сибирский поэт, музыкант, общественный деятель Андрей Усольцев, сообщает портал Gornovosti.ru.

Как говорится в сообщении агентства, в ночь на 16-е ему стало плохо, родные вызвали скорую, но, несмотря на усилия врачей, он скончался. Андрей Усольцев — известная фигура в музыкальной рок-н-ролльной среде Красноярска.

В середине 90-х и начале 2000-х он был активным участником различных музыкальных проектов и фестивалей. Андрей великолепно играл на гитаре, его называли лучшим исполнителем в стиле «блюз» в Красноярске.

«Мы потеряли на редкость отзывчивого друга, он не только писал песни на свои стихи, он популяризировал творчество других сибирских поэтов. Его наследие еще будет переосмыслено, но, к сожалению, уже без него», – сказала известная красноярская поэтесса Ольга Левская.

Об утрате скорбят близкие друзья Усольцева. Руководитель красноярского «Нашего театра» Григорий Олиянчук сказал: «Мы знакомы с 1995 года, он как будто бы жил и рос вместе с нами. Общее мировоззрение — это трудно чем-то еще восполнить».

Фото: страница Андрея Усольцева в соцсетях