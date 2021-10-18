«Фирма Мелодия» за пару недель привлекла 160 тыс. руб инвестиций на альбом «Цветы»

18.10.2021

«Фирма Мелодия» за пару недель привлекла 160 тыс. руб инвестиций на альбом «Цветы»

Об этом сообщили «Культуре» в звукозаписывающей компании.

«Фирма Мелодия» досрочно завершила сбор инвестиций для выпуска концертного альбома Стаса Намина и группы «Цветы» ― «Лучшие песни за 50 лет» (три DVD). Пользователи краудлендинговой платформы Co-Fi менее чем за две недели вложили 160 000 рублей на издание релиза.

В коллекционный бокс войдут DVD трех юбилейных концертов. Ограниченный тираж из 300 экземпляров поступит в продажу в начале 2022 года.

«Фирма Мелодия», на мой взгляд, наиболее продуктивная и прогрессивная из всех звукозаписывающих компаний в стране», — отметил музыкант, продюсер и основатель группы «Цветы» Стас Намин. «Они решили попробовать механизм краудлендинга, который уже давно используется за границей, а теперь, я уверен, станет популярен и в России благодаря сервису Co-Fi», — добавил он.

Инвестором проекта мог стать любой желающий, минимальная сумма инвестиции составляла 1000 рублей. Возврат собранных на платформе денег «Мелодия» произведет за счет доходов, полученных от продажи тиража альбома: инвесторы заработают до 15% от вложенных средств.

Фото: wikipedia.org