«Фирма Мелодия» за пару недель привлекла 160 тыс. руб инвестиций на альбом «Цветы»

Об этом сообщили «Культуре» в звукозаписывающей компании.

«Фирма Мелодия» досрочно завершила сбор инвестиций для выпуска концертного альбома Стаса Намина и группы «Цветы» ― «Лучшие песни за 50 лет» (три DVD). Пользователи краудлендинговой платформы Co-Fi менее чем за две недели вложили 160 000 рублей на издание релиза.

В коллекционный бокс войдут DVD трех юбилейных концертов. Ограниченный тираж из 300 экземпляров поступит в продажу в начале 2022 года.

«Фирма Мелодия», на мой взгляд, наиболее продуктивная и прогрессивная из всех звукозаписывающих компаний в стране», — отметил музыкант, продюсер и основатель группы «Цветы» Стас Намин. «Они решили попробовать механизм краудлендинга, который уже давно используется за границей, а теперь, я уверен, станет популярен и в России благодаря сервису Co-Fi», — добавил он.

Инвестором проекта мог стать любой желающий, минимальная сумма инвестиции составляла 1000 рублей. Возврат собранных на платформе денег «Мелодия» произведет за счет доходов, полученных от продажи тиража альбома: инвесторы заработают до 15% от вложенных средств.

Фото: wikipedia.org