Конкурс Пласидо Доминго «Опералия» впервые проведут в Большом театре

Международный конкурс оперных певцов «Опералия», основанный испанским певцом и дирижером Пласидо Доминго, впервые пройдет в Государственном академическом Большом театре России с 18 по 24 октября, сообщает ТАСС.

Первые прослушивания стартуют в понедельник на Новой сцене театра, сообщили в пресс-службе Большого театра. «Пласидо Доминго находится в Москве. 12, 14 и 16 октября он дирижировал спектаклем «Тоска» на Новой сцене Большого театра. Сегодня на тех же самых подмостках маэстро даст старт своему конкурсу «Опералия» – 2021», – говорится в сообщении пресс-службы.

В нем также отмечено, что выдающийся певец Пласидо Доминго является художественным руководителем конкурса, учрежденного им в 1993 году. Своей целью маэстро ставит поиск новых талантов и помощь в развитии их карьеры.

Традиционно членами жюри выступают авторитетные театральные менеджеры и интенданты. «Что касается предстоящего состязания, то начинающие певцы со всего мира в возрасте от 18 до 32 лет прошли предварительное прослушивание «Опералии», и из сотни заявок жюри отобрало 34. Это конкурсанты из США, Южной Кореи, Франции, Италии, Испании, Дании, Бельгии, Украины и других стран. Россию представляют девять участников. Среди них - солист оперной труппы Большого театра Бехзод Давронов, солист Камерной сцены имени Б.А. Покровского Валерий Макаров, выпускники молодежной оперной программы Большого театра Виктория Каркачёва и Дмитрий Чеблыков», – перечислили в пресс-службе.

В расписании указано, что прослушивания I тура конкурса состоятся 18 и 19 октября на Новой сцене Большого театра. Там же 20 октября пройдут прослушивания II тура, а 24 октября на Исторической сцене Большого театра состоится гала-концерт с участием Пласидо Доминго и финалистов конкурса «Опералия» – 2021, проинформировали в пресс-службе.