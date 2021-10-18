Топ-5 сериалов для поднятия настроения

Выбираем интересные шоу, которые скрасят холодные осенние вечера и выходные дни. На выбор – сериал о музыке и отношениях, детектив, фэнтези о небесной канцелярии и шоу о жизни воплотившегося в человека инопланетянина.





«Аббатство Даунтон», 2010-2015





Развлечение для любителей сериалов об английских аристократах и их интригах. Семейная сага начинается с гибели на «Титанике» наследника графа Роберта Кроули. Он не желает передавать титул старшей дочери Мэри. Граф предпочитает ей дальнего родственника мужского пола, которым оказывается бедный парень Мэтью. Он приезжает в родовое поместье Даунтон, где встретится с конкуренткой за титул.





«Чудотворцы», с 2019 года





Комедийный проект, в котором Бога сыграл Стив Бушеми, а ангелов – Дэниел Рэдклифф и Джеральдин Вишванатан. В офисе Бога – множество отделов и работников, которые трудятся в режиме цейтнота. В отделе по обработке молитв работают ангелы Элиза и Крэйг. Они решают спасти Землю, когда приунывший Бог собирается ее погубить. У них мало времени, но нужно успеть соединить двух самых одиноких людей в пару, чтобы доказать – человечество достойно существования.





«Меломанка», 2020





Экранизация романа Ника Хорнби «Hi-Fi», в которой главного героя заменили на героиню, а Лондон 1990-х годов – на Нью-Йорк начала XXI века. В центре повествования – Робин (Зои Кравиц), владелица магазина виниловых пластинок. В нем работают два странноватых продавца и делают покупки не менее странные персонажи. Робин прекрасно разбирается в музыке, но не понимает, как устроить личную жизнь. Однажды она выбирает пять лучших отношений в своей жизни и пытается проанализировать, почему они не сложились.





«Люпен», 2021





Французский сериал вдохновлен романами начала ХХ века о джентльмене-грабителе Арсене Люпене. Француз сенегальского происхождения Ассан Диоп (Омар Си) любит этого персонажа. Он решает отомстить богатой семье, из-за которой погиб его отец. Его обвинили в краже драгоценностей, которой мужчина не совершал. Сын долго вынашивал план мести и придумал, как это сделать.





«Засланец из космоса», 2021





Фантастическая комедия рассказывает о докторе Гарри Вендершпигле (Алан Тьюдик), который живет в маленьком американском городке. На самом деле он – пришелец, упавший на Землю в результате кораблекрушения, и занявший тело врача. До поры до времени он живет отшельником, но затем к нему обращаются за помощью. Пришельцу приходится учиться особенностям человеческого поведения по телешоу. Находясь в теле человека, он задается вопросом – достойны ли люди спасения.





Фото: кадр из сериала «Засланец из космоса»