«Веном-2» вновь лидирует в российском кинопрокате в выходные

Американский блокбастер «Веном-2» (Venom: Let There Be Carnage) стал лидером российского проката, собрав 199,2 млн рублей за минувший уик-энд, свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 14 по 17 октября.

Лента «Веном-2» с Томом Харди в главной роли вышла в российский прокат 30 сентября. Основанный на комиксе Marvel сюжет расскажет о Веноме, инопланетном симбиоте, которому для выживания необходим организм-носитель.

В качестве такого носителя он выбирает журналиста Эдди Брока, о чем рассказано в первой части фильма. В продолжении героя Харди ожидает столкновение с серийным убийцей Клетусом Кэсиди, которого в качестве носителя выбрал другой симбиот – Карнаж.

На втором месте по кассовым сборам оказался новый фильм киносаги про спецагента британских спецслужб Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time to Die), собравший 186,5 млн рублей за выходные. В этот раз Бонд оставляет оперативную службу и отправляется жить на Ямайку. Однако и там ему не удается укрыться от своего прошлого – на остров приезжает его старый друг из ЦРУ с просьбой о помощи, что в итоге оборачивается для Бонда противостоянием с таинственным злодеем, который владеет уникальным технологическим оружием.

Третью строчку рейтинга занял мультфильм «Семейка Аддамс: горящий тур», собравший 179,7 млн рублей за уик-энд. Семейку Аддамс ждут новые приключения, в ходе которых им предстоит сплотиться ради того, чтобы остаться в живых.

Фото: кадр из фильма