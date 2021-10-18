«Веном-2» вновь лидирует в российском кинопрокате в выходные

18.10.2021
Лента «Веном-2» с Томом Харди в главной роли вышла в российский прокат 30 сентября. Основанный на комиксе Marvel сюжет расскажет о Веноме, инопланетном симбиоте, которому для выживания необходим организм-носитель.
В качестве такого носителя он выбирает журналиста Эдди Брока, о чем рассказано в первой части фильма. В продолжении героя Харди ожидает столкновение с серийным убийцей Клетусом Кэсиди, которого в качестве носителя выбрал другой симбиот – Карнаж.
На втором месте по кассовым сборам оказался новый фильм киносаги про спецагента британских спецслужб Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time to Die), собравший 186,5 млн рублей за выходные. В этот раз Бонд оставляет оперативную службу и отправляется жить на Ямайку. Однако и там ему не удается укрыться от своего прошлого – на остров приезжает его старый друг из ЦРУ с просьбой о помощи, что в итоге оборачивается для Бонда противостоянием с таинственным злодеем, который владеет уникальным технологическим оружием.
Третью строчку рейтинга занял мультфильм «Семейка Аддамс: горящий тур», собравший 179,7 млн рублей за уик-энд. Семейку Аддамс ждут новые приключения, в ходе которых им предстоит сплотиться ради того, чтобы остаться в живых.