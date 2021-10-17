Конкурсная программа «София – 2021» продолжила прием заявок

С 1 сентября по 10 ноября 2021 года ведется прием заявок для участия в конкурсной программе VII Фестиваля православной культуры традиций малых городов и сельских поселений Руси «София», сообщает пресс-служба Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

В связи с коронавирусными ограничениями конкурсная программа проходит в режиме Всероссийской сетевой акции. В конкурсе могут принять участие самодеятельные певческие, танцевальные и инструментальные творческие коллективы и индивидуальные исполнители духовной, русской классической и народной музыки из малых городов и сельских поселений России в возрасте от 14 лет.

Участие во всех мероприятиях конкурса фестиваля бесплатное. Творческие коллективы и сольные исполнители могут представить выступления по следующим направлениям: вокал (в составе хора, ансамбля, трио, дуэта или соло); игра на народных музыкальных инструментах (в составе оркестра, ансамбля, трио, дуэта или соло); танец; национальные традиции народов России.

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