Конкурсная программа «София – 2021» продолжила прием заявок

17.10.2021
В связи с коронавирусными ограничениями конкурсная программа проходит в режиме Всероссийской сетевой акции. В конкурсе могут принять участие самодеятельные певческие, танцевальные и инструментальные творческие коллективы и индивидуальные исполнители духовной, русской классической и народной музыки из малых городов и сельских поселений России в возрасте от 14 лет.
Участие во всех мероприятиях конкурса фестиваля бесплатное. Творческие коллективы и сольные исполнители могут представить выступления по следующим направлениям: вокал (в составе хора, ансамбля, трио, дуэта или соло); игра на народных музыкальных инструментах (в составе оркестра, ансамбля, трио, дуэта или соло); танец; национальные традиции народов России.