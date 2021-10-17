Дебютный фильм «В дорогу» сына Джафара Панахи наградили главным призом Лондонского кинофестиваля

17.10.2021

Дебютный фильм «В дорогу» сына Джафара Панахи наградили главным призом Лондонского кинофестиваля

Дебютная лента сына иранского режиссера Джафара Панахи завоевала первый приз Лондонского кинофестиваля (LFF), сообщает ТАСС.

В ходе транслировавшейся в YouTube церемонии награждения участников LFF фильм «В дорогу» (Jadde khaki, 2021), снятый Панахом Панахи, был объявлен лучшей картиной смотра. «В категории «Лучший фильм» мы отмечаем самобытное и способное вдохновлять мастерство режиссеров, которые смогли уловить сущность кино, сущность самой жизни, – объявила председатель жюри польская кинематографистка Малгожата Шумовская. «На протяжении всей истории кино, но особенно во время пандемии, люди искали способы передать ощущение жизни. Наш выбор был сделан в пользу фильма, заставившего нас смеяться, плакать и почувствовать, что мы живем». 

В своем коротком видеобращении Панахи поблагодарил организаторов фестиваля, своих родителей и сестру Солмаз, которая также занимается кино и выступила в качестве оператора в последнем фильме их отца – короткометражной работе «Спрятанная» (Hidden, 2020). 

«В дорогу» рассказывает историю иранской семьи, едущей по пустыне к неизвестной зрителю цели в тесной легковушке. Джафар Панахи значится в качестве продюсера фильма. В 2010 году Панахи-старший, родившийся в Иране в семье этнических азербайджанцев, был осужден за антиправительственную деятельность и несколько лет находился под домашним арестом. Несмотря на то что первоначальный приговор предусматривал для Панахи запрет на профессиональную деятельность, он продолжал снимать кино. 

Фото: фильм «В дорогу»