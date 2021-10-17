Дебютный фильм «В дорогу» сына Джафара Панахи наградили главным призом Лондонского кинофестиваля

Дебютная лента сына иранского режиссера Джафара Панахи завоевала первый приз Лондонского кинофестиваля (LFF), сообщает ТАСС.

В ходе транслировавшейся в YouTube церемонии награждения участников LFF фильм «В дорогу» (Jadde khaki, 2021), снятый Панахом Панахи, был объявлен лучшей картиной смотра. «В категории «Лучший фильм» мы отмечаем самобытное и способное вдохновлять мастерство режиссеров, которые смогли уловить сущность кино, сущность самой жизни, – объявила председатель жюри польская кинематографистка Малгожата Шумовская. «На протяжении всей истории кино, но особенно во время пандемии, люди искали способы передать ощущение жизни. Наш выбор был сделан в пользу фильма, заставившего нас смеяться, плакать и почувствовать, что мы живем».

В своем коротком видеобращении Панахи поблагодарил организаторов фестиваля, своих родителей и сестру Солмаз, которая также занимается кино и выступила в качестве оператора в последнем фильме их отца – короткометражной работе «Спрятанная» (Hidden, 2020).

«В дорогу» рассказывает историю иранской семьи, едущей по пустыне к неизвестной зрителю цели в тесной легковушке. Джафар Панахи значится в качестве продюсера фильма. В 2010 году Панахи-старший, родившийся в Иране в семье этнических азербайджанцев, был осужден за антиправительственную деятельность и несколько лет находился под домашним арестом. Несмотря на то что первоначальный приговор предусматривал для Панахи запрет на профессиональную деятельность, он продолжал снимать кино.

Фото: фильм «В дорогу»