Мастер итальянского абстракционизма Акилле Перилли умер в 94 года

Художник Акилле Перилли, выдающийся представитель послевоенного итальянского абстракционизма, скончался на 95-м году жизни, сообщило агентство ANSA.

Перилли родился в Риме 28 января 1927 года. Поступил на филологический факультет столичного университета, учился у знаменитого историка искусств Лионелло Вентури, под руководством которого защитил работу о крупнейшем метафизике живописи Джорджо де Кирико.

Художник был одним из авторов манифеста арт-объединения «Forma 1» в защиту абстрактного искусства. Первая персональная выставка Перилли состоялась в 1956 году в Палаццо Строцци во Флоренции, а экспозиции его работ были представлены во многих странах, в том числе в России в Государственном Эрмитаже.

По словам министра культуры Италии Дарио Франческини, со смертью Перилли «мир искусства потерял видного мастера итальянского абстракционизма, художника невозможной и иррациональной геометрии». «Его творчество всегда отражало диалог с авангардом и принесло признание нашему искусству ХХ века», – поведал Франческини.

Фото: страница Акилле Перилли в Facebook