Власти Красноярского края вводят обязательные QR-коды для посещения мероприятий и театров

Правительство Красноярского края с 1 ноября планирует ввести QR-коды, подтверждающие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, для посещения культурно-досуговых заведений и спортивных мероприятий, заявил в эфире красноярского телеканала «Енисей» заместитель председателя правительства региона Алексей Подкорытов.

«С 1 ноября мы планируем введение QR-кодов. Прежде всего это будет касаться учреждений культуры: театры, кинотеатры. Кроме того, различные спортивные мероприятия», — сказал Подкорытов, отметив, что меры планируется ввести на территории края в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

По информации Роспотребнадзора, за последние две недели в Красноярском крае уровень заболеваемости ковидом вырос на 30,9%. При этом 68,8% заболевших — работоспособное население. Всего по информации федерального оперативного штаба, с начала эпидемии в регионе было выявлено более 123 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 6 тыс. пациентов умерли.

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