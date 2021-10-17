Власти Красноярского края вводят обязательные QR-коды для посещения мероприятий и театров

17.10.2021
«С 1 ноября мы планируем введение QR-кодов. Прежде всего это будет касаться учреждений культуры: театры, кинотеатры. Кроме того, различные спортивные мероприятия», — сказал Подкорытов, отметив, что меры планируется ввести на территории края в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
По информации Роспотребнадзора, за последние две недели в Красноярском крае уровень заболеваемости ковидом вырос на 30,9%. При этом 68,8% заболевших — работоспособное население. Всего по информации федерального оперативного штаба, с начала эпидемии в регионе было выявлено более 123 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 6 тыс. пациентов умерли.
Фото: Pixabay