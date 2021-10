Британский композитор Алан Хокшоу умер в 84 года

В Великобритании на 85-м году жизни скончался композитор Алан Хокшоу, сообщает IM.

Как говорится в сообщении его супруги Кристины Хокшоу, он попал в больницу с пневмонией. «Это было душраздирающе — прощаться с Аланом, моим мужем и любовью всей моей жизни. Последние несколько часов мы просто смотрели друг на друга с любовью, держась за руки, без слов. Я сказала, что я с ним навсегда, и хотя он не мог говорить последние два месяца, ему удалось мне дать понять, что он спокоен», — рассказала супруга артиста.

Алан Хокшоу родился 27 марта 1937 года в Лидсе. Прежде, чем стать музыкантом, он долгое время проработал печатником.

Его творческий путь начался с участия в группе The Crescendos. В начале 1960-х он был участником рок-н-ролльной группы Emile Ford and the Checkmates, а также сформировал группу Mohawks и Rumplestiltskin с несколькими сессионными музыкантами.

В Соединенных Штатах он занял первое место в чарте Billboard Hot Dance Music / Club Play с песней «Here Comes That Sound Again» в рамках Love De-Luxe With Hawkshaw's Discophonia в 1979 году. Хокшоу написал мелодии для британской телевизионной программы «Обратный отсчет», телешоу «Грэндж Хилл» и других, а также на протяжении всей своей карьеры сотрудничал с Дэвидом Боуи и Барброй Стрейзанд.

Фото: WikiMedia