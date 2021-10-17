В Госдуме заявили о «нежелательности» выдачи Бритни Спирс российского гражданства

17.10.2021
Первый зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Дмитрий Певцов негативно высказался о шансах Бритни Спирс на получение российского гражданства, сообщает «Культуромания».
Прежде в СМИ появилась информация, что певица захотела уехать из США из-за американской системы правосудия и желания жить в другой стране.
В эфире «Говорит Москва» Певцов счел появление Спирс в России нежелательным. «Я не в курсе ее творчества, я не являюсь ее поклонником и не знаю наизусть ни одной ее песни, поэтому мне трудно судить. Мне кажется, пустых, скудно одетых исполнительниц у нас хватает в нашей стране. Зачем еще одну? Популярность не является мерилом содержания даже артиста», — передает «Культуромания»
слова чиновника.
29 сентября суд Лос-Анджелеса приостановил опеку над Бритни Спирс со стороны ее отца. Временные полномочия переданы бухгалтеру Джону Забелу.
Фото: кадр из фильма