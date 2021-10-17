Внутренние правила Facebook вынудили музеи Вены перейти на OnlyFans

Бюро по туризму Вены в знак протеста открыло аккаунт в сервисе OnlyFans для демонстрации художественных работ с обнаженными частями тела, которые блокируются социальными сетями Facebook и Instagram из-за их внутренних правил, сообщает ТАСС.

По замыслу организаторов этот проект должен привлечь внимание к проблеме свободы искусства в условиях цензуры интернет-платформ, сообщается на сайте венского бюро по туризму. Объединенная коллекция четырех художественных музеев и Бюро по туризму Вены получила название Vienna strips on OnlyFans.

Откровенные произведения искусства всемирно известных мастеров – живописцев Эгона Шиле, Рихарда Герстля, Коломана Мозера, художника и скульптора Амедео Модильяни - можно наблюдать в Музее истории искусств Вены, Музее естественных наук Вены, галерее Альбертина, музее Леопольда. Однако популярные соцсети в интернете удаляют изображения с обнаженными телами из-за собственных правил о запрете контента с откровенным содержанием.

В венском бюро по туризму отметили, что OnlyFans заняла место альтернативной платформы, на которой разместились всемирно известные произведения без цензуры, изображения которых Facebook und Instagram считают порнографическими и удаляют. Теперь любой, оплативший подписку на объединенный аккаунт венских музеев на OnlyFans, сможет увидеть известные картины, которые в других соцсетях считаются слишком откровенными, а также получат входной билет на реальную выставку в художественные музеи Вены.

«В социальных сетях алгоритмы решают, сколько «обнаженки» разрешено показывать, поэтому часто цензуре подвергаются всемирно известные произведения искусства. Мы задались вопросом: сколько «обнаженки» для нас допустимо и кто может решать, что считается оскорбительным. В культурном мегаполисе Вене есть ответ на этот вопрос: искусство «ню» является общественно-политической и художественной частью истории культуры», –подчеркнул директор Бюро по туризму Вены Норберт Кеттнер.

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