Съемочная группа фильма «Вызов» вернулась на Землю

Корабль «Союз МС-18» с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд приземлился на территории Казахстана, говорится в сообщении на сайте Роскомоса.

Киноэкипаж прилетел на МКС 5 октября 2021 года для съемок художественного фильма «Вызов». В полете съемочную группу сопровождал Герой России, космонавт Олег Новицкий.





Для обеспечения посадки были задействованы 200 военных, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, а также 20 единиц специальной техники. В 7.35 утра спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18» приземлился в расчетной точке на территории Казахстана.





«Вызов» это космическая драма о девушке-враче, которой приходится отправиться на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавта. В съемках фильма также принимали участие космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Всего на орбите должно было быть отснято около 35-40 минут экранного времени.

Фото: пресс-служба Первого канала