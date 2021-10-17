Съемки ремейка «Трех мушкетеров» начались во Франции

Режиссер Мартен Бурбулон приступил к работе над двухсерийной кинолентой «Три мушкетера», которая станет новой киноверсией одноименного романа Александра Дюма, сообщает ТАСС.

По словам продюсеров двухсерийной киноленты «Три мушкетера» (Les Trois Mousquetaires), съемки которой вступили в активную фазу во Франции, на ее созданием потратят почти €70 млн. Картина обещает не только стать одной из самых дорогих в истории французского кинематографа, но и принести зрителям немало сюрпризов.

Над фильмом режиссер Мартен Бурбулон начал работать, едва завершив байопик «Эйфель» (Eiffel, 2021) о строителе парижской башни. Как режиссер, так и продюсер Дмитрий Рассам заверили, что намерены создать фильм, полный любви, приключений и дворцовых интриг эпохи религиозных войн. С целью развития динамики киноповествования они решили соединить некоторые эпизоды романа, но поставили целью добиться максимальной достоверности в показе сражений, любовных интриг и политических заговоров. Бурбулон считает Дюма родоначальником жанра сериалов и мастером народного романа.

Съемки картины, состоящей из двух частей — «Д'Артаньян» (Les Trois Mousquetaires: D'Artagnan) и «Миледи» (Les Trois Mousquetaires: Milady), завершатся в мае 2022 года. Над картиной будут затем параллельно работать две группы монтажеров, каждая из которых займется своей серией. Премьера состоится в 2023 году. Если диптих будет иметь успех, Бурбулон обещает поставить также продолжение картины, экранизировав романы «Двадцать лет спустя» и «Виконт де Бражелон».

Лишь один из 135 съемочных дней актеры проведут в павильоне. Все остальные съемки пройдут в естественных декорациях. Уже известно, что съемочными площадками избраны Замок скалы Гойон в Плевноне, Пляж Бонапарта в Плуа, форт в Сен-Мало и дворец в Компьене. В столице важные эпизоды ленты будут сняты в Доме инвалидов и в Лувре, а под Парижем — в замках Шантийи и Фонтенбло.



Фото: кадр из фильма