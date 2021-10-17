Всероссийский музыкальный конкурс стартует в Уфе

III Всероссийский музыкальный конкурс в номинациях «Балалайка», «Домра», «Гитара» начинает работу в Уфе 17 октября, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Конкурс будет проходить до 23 октября. В этом году впервые конкурсный отбор во всех номинациях осуществлялся по видеозаписям, а I, II и III туры проводятся очно в разных городах России.

В каждой из трех номинаций примут участие по 24 конкурсанта. Официальное открытие конкурса состоится 17 октября в Большом зале Башкирской государственной филармонии: Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Л. Г. Зыкиной выступит с концертом «О России — с любовью!».

В этот же день художественный руководитель ансамбля Дмитрий Дмитриенко прочтет лекцию на тему «Русские народные инструменты в современном культурном пространстве», а 18 октября состоится I тур конкурса.

19 октября члены жюри в каждой номинации дадут мастер-классы для участников I тура, не прошедших во II тур, а также для учащихся музыкальных учебных заведений г. Уфы. Вечером в Большом зале Башкирской государственной филармонии состоится концерт Ансамбля молодых солистов Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова.

20 октября пройдет II тур конкурса. А завершится день в Большом зале Башкирской государственной филармонии концертом Национального оркестра народных инструментов Республики Башкортостан. 21 октября члены жюри дадут мастер-классы для участников II тура, не прошедших в III тур, а также для учащихся музыкальных учебных заведений г. Уфы.

Вечером состоится концерт Государственной академической хоровой капеллы Республики Башкортостан им. Тагира Сайфуллина (ГАХК РБ). 23 октября в Большом зале Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова пройдут III тур и гала-концерт лауреатов и членов жюри конкурса.

Фото: пресс-служба Минкультуры России



