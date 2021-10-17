Победителей конкурса «Молодой балет мира» назвали в Сочи

Жюри VIII Международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира», который проходит в Сочи, назвало победителей, сообщает пресс-служба оргкомитета конкурса.

Золотыми лауреатами в младшей группе стали Макар Михалкин и София Маймула, а в старшей группе выбор жюри — Вакабаяси Лири из Японии, Данила Хамзин из России и Кубаныч Шамакеев из Киргизии. Сегодня гала-концерт лауреатов пройдет в сочинском Зимнем театре, а на следующий день будет показан в Краснодаре.



VIII Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира» по традиции начался 11 октября в сочинском Зимнем театре, где в течение недели более 50 конкурсантов из 10 стран мира соревновались в двух возрастных группах.

В международное жюри вошли видные артисты и педагоги: ректор Московской государственной академии хореографии, народная артистка России, профессор Марина Леонова (председатель); премьер балета, заслуженный артист России, педагог-репетитор Юрий Васюченко; народная артистка СССР Маргарита Дроздова, художественный руководитель театра «Русский балет», народный артист СССР Вячеслав Гордеев; художественный руководитель Большого театра Белоруссии, народный артист СССР Валентин Елизарьев; художественный руководитель Донецкого театра оперы и балета Вадим Писарев (Украина), ректор римской Академии танца Маргерита Паррилла (Италия), танцовщик и педагог Оливье Патэ (Франция).



Основателем конкурса является всемирно известный хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович. Смотр проводится при поддержке Министерства культуры России, администрации Краснодарского края и города-курорта Сочи.

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