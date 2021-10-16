Польский актер из «Ведьмака» Павел Новиш умер в 80 лет

15 октября на 81-м году жизни скончался польский актер Павел Новиш, сообщает мультимедийный портал Onet в Twitter со ссылкой на коллег артиста по сериалу «Цвет счастья».

«Мы будем помнить эту совместную работу с чувством восхищения талантом и личностью Павла», — говорится в сообщении.

Новиш родился в Варшаве 15 января 1940 года. После того, как окончил Краковскую высшую театральную школу в 1964 году, он устроился на работу в театр.

Кроме выступлений на сцене артист также снимался в кино. Всего на счету Новиша 80 фильмов в различных жанрах — комедия, драма и мелодрама.

В том числе артист сыграл в советско-польской комедии «Дежа вю», в польском сериале по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и других картинах. Помимо этого Новиш в 2002 году снялся в сериале «Ведьмак» по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского, повторно экранизированной в 2019 году.

Фото: кадр из фильма