Фестиваль анимационного кино проведут в Суздале

16.10.2021
Фестиваль представляет собой одно из главных событий в мире профессиональной российской анимации, крупнейший смотр отечественной мультипликации. В 2021 году несколько тысяч человек посетили фестиваль, который проходил в гибридном формате.
«Мы рады объявить сроки проведения и тему грядущего XXVII Открытого российского фестиваля анимационного кино. Фестиваль пройдет с 16 по 21 марта 2022 года в городе Суздаль Владимирской области», – говорится в сообщении.
Каждый год оргкомитет фестиваля формулирует новую тему смотра. Лозунг обыгрывается в оформлении площадки, в плакате и заставке. В 2022 году смотр аниматоров пройдет под девизом «Кадр решает все!».