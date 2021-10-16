Фестиваль анимационного кино проведут в Суздале

Открытый российский фестиваль анимационного кино пройдет в Суздале с 16 по 21 марта 2022 года, сообщает ТАСС.

Фестиваль представляет собой одно из главных событий в мире профессиональной российской анимации, крупнейший смотр отечественной мультипликации. В 2021 году несколько тысяч человек посетили фестиваль, который проходил в гибридном формате.

«Мы рады объявить сроки проведения и тему грядущего XXVII Открытого российского фестиваля анимационного кино. Фестиваль пройдет с 16 по 21 марта 2022 года в городе Суздаль Владимирской области», – говорится в сообщении.

Каждый год оргкомитет фестиваля формулирует новую тему смотра. Лозунг обыгрывается в оформлении площадки, в плакате и заставке. В 2022 году смотр аниматоров пройдет под девизом «Кадр решает все!».