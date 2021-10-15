Самоуничтожающуюся картину Бэнкси продали за рекордную сумму

Произведение британского уличного художника Бэнкси, чуть было не самоуничтожившееся во время аукциона три года назад, купили за рекордные 25,4 млн фунтов стерлингов, сообщает «Культуромания».

Работа «Любовь в мусорном ведре» выставлялась на лондонском аукционе Sotheby’s. Предварительный эстимейт картины составил от 5,5 до 8,2 млн фунтов стерлингов, сообщает «Культуромания».

Финальная цена покупки втрое превысила начальную стоимость картины. Произведение представляет собой холст в богато украшенной раме, на котором изображена девочка, тянущаяся к красному шару в форме сердца.

В 2018 году картина Бэнкси «Любовь в мусорном ведре» после удара молотка самоуничтожилась с помощью механизма, спрятанного в раме. Шредер разрезал холст до середины.

Фото: Бэнкси, «Любовь в мусорном ведре»